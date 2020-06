Mort de George Floyd : ses amis lui rendent hommage avant la cérémonie officielle

C'est l'autre cérémonie, plus intime et sur les lieux de sa jeunesse. Quelques heures avant les funérailles de George Floyd, ses amis et tout son quartier se sont réunis dans son ancien lycée. Beaucoup portent le numéro 88, son maillot dans l'équipe de basket. La promotion 1993 s'est retrouvée en se serrant les poings pour honorer sa mémoire.

Joe Biden a rencontré la famille du défunt

"George, c'était vraiment un gentil géant, il va beaucoup nous manquer. Mais s'il y en a un qui permettra de faire changer les choses, c'est bien lui", explique l'un des ses anciens coéquipiers. George Floyd a grandi dans une banlieue pauvre de Houston. Les murs de sa supérette de quartier sont devenus un mausolée. Sa mort filmée en direct a inspiré sa famille et toute sa communauté. Joe Biden, le candidat démocrate à la présidentielle, est venu rencontrer en privé la famille du défunt.

