Mort de George Floyd : Derek Chauvin reconnu coupable de meurtre, un verdict historique

"Nous, le jury, concernant le premier chef d'accusation de meurtre non intentionnel, déclarons l'accusé coupable." Derek Chauvin écoute le juge énoncer sa culpabilité dans le meurtre de George Floyd. L'ancien policier de 45 ans est ensuite emmené pour être écroué. Dehors, devant le tribunal de Minneapolis (États-Unis), où le procès se tenait depuis trois semaines, la foule exulte. Au même moment, un incroyable sentiment de soulagement s'empare de la famille de George Floyd. "Oh mon dieu, si vous pouviez voir comme mon cœur bat fort. On a obtenu justice. On a gagné, vous vous rendez compte ? On a gagné !", s'exclame LaTonya Floyd, la sœur de George Floyd.



" On peut enfin respirer !"

Depuis le 25 mai dernier, date de la mort de George Floyd, l'émotion autour de l'affaire a gagné tous les États-Unis. Ce verdict, à la portée très politique, a immédiatement été commenté par le président Joe Biden, qui a appelé la famille de la victime. "Cela ne va pas tout arranger, mais au moins, il y a une justice", leur a-t-il dit. Il a ensuite pris la parole depuis la Maison-Blanche. "C'est un meurtre en plein jour qui a arraché nos œillères, laissant le monde entier voir le racisme systémique qui entache l'âme de notre nation. Il est temps pour se pays de se rassembler", a déclaré Joe Biden.