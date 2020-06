D’après des messages relayés plusieurs centaines de fois sur les réseaux sociaux, l’ancien boxeur américain Mike Tyson aurait tweeté le 28 mai "Si les blancs faisaient des émeutes à chaque fois qu’un noir tue l’un d’eux, on n’aurait jamais la paix."

C’est un tweet qui commence à avoir du succès sur plusieurs comptes Twitter et Facebook français. Mike Tyson aurait tweeté en défaveur des manifestations qui ont lieu aux Etats-Unis depuis la mort de George Floyd, asphyxié sous le genou d’un policier. Malgré les apparences, ce tweet est un faux.

Mike Tyson, plein de raison, s'est exprimé sur les évènements de #Minneapolis et écrit ce tweet:

"Si les blancs faisaient des émeutes à chaque fois qu'un noir tue l'un d'entre eux, on n'aurait jamais la paix." pic.twitter.com/YgaaCmJ2EL — Napoléon (@tprincedelamour) May 29, 2020

En allant sur le compte twitter officiel de Mike Tyson, on ne retrouve pas de trace de ce tweet. On pourrait penser qu’il s’agit d’un message supprimé, mais plusieurs indices permettent de penser qu’il ne s’agit en fait d’un tweet trafiqué avant d’être partagé sur les réseaux sociaux.

D’abord, l’un de ses représentants interrogé par Reuters affirme que l’ancien boxeur américain n’est pas l’auteur de ce message. Ensuite, si Mike Tyson avait tweeté le texte qu’on lui attribue, ce mesage aurait sans doute trouvé plus d'écho dans les médias, au vu de la popularité du boxeur.

Enfin, le tweet relayé en ce moment a beaucoup de points communs avec un autre message posté réellement par Mike Tyson sur son compte Twitter le 10 mai dernier.

Resounding ... vicious .... future champ. #FrancesNyngonu 20 second knockout 2nite #UFC249 — Mike Tyson (@MikeTyson) May 10, 2020

C’est moins le contenu du message qui interpelle que le fait d'y retrouver exactement le même nombre d’interactions que sur le tweet attribué à Mike Tyson sur les manifestations. Par ailleurs, certaines captures d'écran du faux tweet du boxeur américain incluent une réponse d'un internaute, "Micky Bellic".

Or ce compte avait effectivement commenté le véritable message de Mike Tyson. Il a depuis verrouillé son compte Twitter et indiqué sur son profil que "sur le tweet de Mike Tyson, ne me harcelez pas par message privé. Des clowns ont tout falsifié. Je ne sais pas pourquoi je me suis retrouvé impliqué."