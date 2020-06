Les pays africains demandent un débat sur le racisme au Conseil des droits de l'homme de l'ONU

Cet appel intervient après que la famille de George Floyd, les familles d'autres victimes de violences policières et plus de 600 ONG eurent appelé le Conseil des droits de l'homme à se saisir d'urgence du problème du racisme et de l'impunité dont bénéficie la police aux Etats-Unis.

L'Assemblée générale des Nations-Unies, le 6 mars 2020. (TAYFUN COSKUN / ANADOLU AGENCY / AFP)