Etats-Unis : après avoir rencontré Joe Biden, la famille de George Floyd appelle à "protéger les personnes de couleur"

La famille de George Floyd a appelé mardi 25 mai le Congrès américain à voter une vaste loi sur la réforme de la police pour "protéger les personnes de couleur". "Si vous pouvez faire une loi fédérale pour protéger un oiseau, le pygargue à tête blanche, vous pouvez faire une loi fédérale pour protéger les personnes de couleur", a lancé le frère de George Floyd, Philonise, après avoir rencontré le président américain Joe Biden à la Maison Blanche pour le premier anniversaire de sa mort sous le genou d'un policier blanc.

"If you can make federal laws to protect the bird which is the bald eagle, you can make federal laws to protect people of color," Philonise Floyd, brother of George Floyd, says shortly after meeting with Pres. Biden. https://t.co/x7GmOENJpZ pic.twitter.com/uU46WvwpA5 — ABC News Live (@ABCNewsLive) May 25, 2021

Le président américain a de son côté loué le "courage extraordinaire" de la famille de George Floyd. Elle "a fait preuve d'un courage extraordinaire, tout particulièrement sa fille Gianna", a écrit Joe Biden dans un communiqué. "A la veille des funérailles de son père il y a un an, Jill et moi-même avions rencontré la famille et elle m'avait dit : 'Mon papa a changé le monde'", a-t-il poursuivi. "Il l'a fait", a-t-il ajouté.