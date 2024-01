Monde : tortue rescapée aux États-Unis, astéroïde à Berlin, mariage givré en Laponie… L’actualité de la semaine en images

Retour, dimanche 21 janvier dans le 20 Heures, sur une semaine d’actualités dans le monde. Cap sur la Nouvelle-Zélande, mais aussi les États-Unis, la Finlande ou encore l’Allemagne.

Une haie d’honneur digne d’une rescapée. Sur une plage de Floride (États-Unis), une tortue de 90 kg sauvée d’un mauvais filet a pu regagner l’océan sous les applaudissements du public. Une infatigable Italienne de 90 ans a battu le record du monde sur 200 mètres en 54,47 secondes. Elle a admis avoir bu une bière la veille de la course. Le dentier de Churchill a été mis aux enchères. L’histoire raconte que le Premier ministre britannique aurait prononcé ses plus grands discours avec. Il a été mis à prix pour 9 000 euros.

Un astéroïde dans le ciel de Berlin

Toujours au Royaume-Uni, un couple d’Anglais a choisi un lieu insolite pour se marier : la Laponie. Dans un décor glacé, cette destination est de plus en plus prisée et connaît une hausse des réservations de 30% en 5 ans. À Berlin, en Allemagne, samedi 20 janvier, une incroyable lumière furtive a été aperçue dans le ciel : il s’agissait d’un astéroïde en pleine course.