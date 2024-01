États-Unis : une tempête polaire balaie le pays

Aux États-Unis, la vague de froid qui sévit depuis plusieurs jours fait de véritables ravages : 50 personnes au moins sont décédées en raison de cette tempête polaire. Dans le Michigan, les températures atteignent les -40 degrés.

Les chaînes de télévision américaines diffusent de nombreux sauvetages d’animaux. Sur le lac Michigan, le vent glacial et l’humidité ont naturellement formé d’étonnantes sculptures de glace. Dans les plaines de l'État de New York, le blizzard continue de souffler. Dans le même temps, une épaisse couche de neige s'est accumulée depuis plus d'une semaine. La vague de froid qui touche le Midwest continue de sévir, jusqu'à causer la mort d'une cinquantaine de personnes à travers le pays. Dans le Midwest, et dans quasiment tout l'est du pays, les températures demeurent négatives, samedi, jusqu'au Texas.

Les revenus impactés

"Si vous exercez dans un domaine qui vous oblige à être dehors, comme le bâtiment, l'industrie minière ou l'agriculture, c'est beaucoup plus difficile. Donc cela a un impact sur le revenu des ménages et sur la productivité", explique Tammy Carleton, économiste environnemental. Partout, le froid et la neige compliquent les déplacements, et les écoles sont contraintes de fermer. Les services météorologiques prévoient un redoux la semaine prochaine.