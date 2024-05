Mobilisations propalestiniennes aux Etats-Unis : le président américain Joe Biden affirme que "l'ordre doit prévaloir" dans les universités

Sa prise de parole intervient en pleine vague de manifestations dans les universités américaines, en soutien aux Palestiniens de Gaza. Le président américain Joe Biden a estimé que "l'ordre devait prévaloir", jeudi 2 mai, lors d'une courte allocution, tout affirmant qu'il défendait la "liberté d'expression". "Nous ne sommes pas une nation qui réduit les gens au silence" a déclaré le chef d'Etat, en ajoutant que "l'antisémitisme n'avait pas sa place" sur les campus.

Tune in as I deliver remarks. https://t.co/zN7LMKaBIf — President Biden (@POTUS) May 2, 2024

Le démocrate de 81 ans, jusqu'ici muet sur le sujet, est sous pression pour s'exprimer à propos de la mobilisation propalestinienne dans les universités américaines. La police est déjà intervenue à plusieurs reprises pour déloger les protestataires. Avant la prise de parole de Joe Biden, la police avait démantelé manu militari un campement érigé à l'université de Californie à Los Angeles par des étudiants protestant contre l'offensive israélienne dans la bande de Gaza, et interpellé des dizaines d'entre eux.

A l'université du Texas, à Dallas, la police a évacué mercredi un campement de manifestants et, selon cet établissement, a arrêté au moins 17 personnes pour "intrusion criminelle". Les forces de l'ordre avaient appréhendé le même jour plusieurs personnes à la Fordham University de New York et démantelé un campement, selon des responsables. Toujours mercredi, environ 300 personnes ont été interpellées à New York sur deux sites universitaires, selon la police.