Etats-Unis : le maire de New York s’en prend aux migrants qui menacent de "détruire" sa ville

L'édile démocrate Eric Adams reproche à Joe Biden de ne pas traiter la crise migratoire à la frontière entre les États-Unis et le Mexique comme une urgence nationale.

Mercredi 7 septembre, à Manhattan (New York), le maire démocrate Eric Adams a déclaré à propos des migrants : "Jamais dans ma vie je n'ai été confronté à un problème dont je ne voyais pas la fin. Je ne vois pas la fin de celui-là. Cette crise va détruire la ville de New York".

Quelque110 000 migrants sont arrivés à New York depuis sa prise de fonction il y a bientôt deux ans. Certains sont envoyés par des gouverneurs républicains du sud des États-Unis, comme le Texas et la Floride.

L'édile de New York, ancien policier, critique Joe Biden et la gouverneure démocrate de l'État de New York pour leur incapacité à aider la plus grande ville du pays. Selon Eric Adams, le déficit budgétaire de la mégapole pourrait atteindre 12 milliards de dollars sur trois ans à cause de cette crise migratoire.

À un peu plus d'un an de la présidentielle, les républicains applaudissent : "Le maire Eric Adams a raison. La ville de New York mérite mieux", écrit le président de la chambre des représentants Kevin McCarthy. L'ancien vice-président de Donald Trump, Mike Pence, candidat à la Maison-Blanche, lui tire son chapeau.