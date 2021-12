En un an, les demandes d'asile ont été multipliées par trois au Mexique

Depuis le début de l'année, le Mexique doit faire face à un afflux massif de migrants. En un an, les demandes d'asile ont été multipliées par trois.

Ils viennent du Guatemala, du Salvador et du Honduras. Depuis quelques mois déjà, des réfugiés en provenance d’Amérique latine traversent le Mexique à pied, en groupe, avec l’espoir de rejoindre les États-Unis. Avant-hier, 300 d’entre-eux ont manifesté devant la Commission d’aide aux réfugiés à Mexico. "Il y a des accords pour que nous puissions mettre fin à la situation des caravanes et rechercher la meilleure solution possible", explique Irineo Mujica, directeur de Peublo Sin Fronteras.

123 187 demandes d'asile en 2021

Sur leur route, les migrants rencontrent de nombreux obstacles liés notamment aux dangers de la jungle, à la présence de cartels de drogue ou encore au programme Reste au Mexique, initié par Donald Trump, suspendu par Joe Biden mais rétabli par la Cour suprême. Ce dernier, qui prévoit que le Mexique s’occupe de délivrer les visas pour rentrer aux Etats-Unis freine en effet la progression des réfugiés. "Nous n’émigrons pas parce que nous voulons émigrer, nous émigrons par nécessité", alerte Angela Paredes, une migrante du Salvador. Depuis début 2021, 123 187 personnes ont fait une demande d’asile.