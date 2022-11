Politique américaine : élections de mi-mandat sous haute tension aux États-Unis

Le mardi 8 novembre est une journée importante aux États-Unis. Les Américains sont appelés à voter pour les élections de mi-mandat. Dans une Amérique divisée, les résultats sont très attendus.

Mardi 8 novembre, les Américains se rendent aux urnes afin de voter pour les élections de mi-mandat. Pour beaucoup, c’est l’occasion d’exprimer toute sa colère et sa rancœur envers l’autre parti. "Les Démocrates tuent ce pays, détruisent ce pays. L’Amérique s’effondre à cause d’eux", déplore une Américaine tandis qu’un homme décrit : "Les Républicains, c’est un parti de plus en plus fasciste, un parti qui retire le droit à l’avortement aux femmes."



Certains Américains craignent une guerre civile

Parmi les électeurs s’étant rendu dans les bureaux de vote, certains sont plus alarmistes que d’autres. "Moi, je crois à une guerre civile. Je ne suis pas un démocrate, mais j’ai voté pour eux, pour éviter le pire", explique un ancien militaire. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les meetings, chaque camp a essayé par tous les moyens de diaboliser l’autre. "Biden est un ennemi de l’État", a notamment déclaré Donald Trump à propos de l’actuel président des États-Unis.