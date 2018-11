"Midterms" : le démocrate reconnaît sa défaite face au républicain en Floride

Andrew Gillum aurait pu devenir le premier homme politique afro-américain à gouverner la Floride. Mais le candidat démocrate a reconnu sa défaite, samedi 17 novembre, face au républicain Ron DeSantis, alors qu'un nouveau décompte des suffrages des élections américaines de mi-mandat du 6 novembre était presque terminé.

"Nous allons continuer à nous battre. Nous continuerons à travailler. Et à la fin, je crois que nous allons gagner", a assuré sur Twitter le jeune maire de Tallahassee, âgé de 39 ans.

We are going to keep fighting. We will keep working. And in the end, I believe that we will win. I am so thankful to each and every one of you. pic.twitter.com/fWCKQysGmZ