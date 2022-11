États-Unis : les enjeux des élections de mi-mandat organisées ce mardi 8 novembre

Aux États-Unis, une journée décisive se joue, mardi 8 novembre. Joe Biden est à mi-mandat, les américains votent donc pour renouveler le Congrès. Le point sur les enjeux de ces midterms avec Loïc De La Mornais, correspondant de France Télévisions à Washington.

Journée de vote cruciale aux Etats-Unis et pour une bonne partie du reste du monde, ce mardi 8 novembre. "Ce sont les élections de mi-mandat, qui traditionnellement sont un vote sanction contre le Président en exercice. Et cette année 2022 ne devrait pas déroger à la règle", rapporte Loïc De La Mornais, correspondant à Washington pour France Télévisions. "Selon les tout derniers sondages, la Chambre des représentants, l’équivalent de notre Assemblée nationale, qui doit être intégralement renouvelée, rebasculerait vers la droite républicaine", ajoute le journaliste.

Porte ouverte au retour de Donald Trump en 2024

Un tiers des sièges du Sénat, "la chambre la plus puissante ici au Congrès", doit être renouvelé. "Les résultats sont extrêmement serrés, ils pourraient se jouer à un siège près, et il faudrait peut-être attendre plusieurs jours pour connaître les résultats", explique Loïc De La Mornais. Deux conséquences sont envisageables, "selon l’ampleur de la droite républicaine : des conséquences géopolitiques, pour nous, en Europe, en France, notamment pour le climat, et évidemment sur la guerre en Ukraine. L’autre grande conséquence c’est selon l’ampleur des candidats trumpistes. S’ils réussissent particulièrement bien, cela ouvrirait les portes tout en grand au retour de Donald Trump en 2024", conclut le journaliste.