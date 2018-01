"MENACE DE MISSILE BALISTIQUE" : panique et confusion à Hawaï après une fausse alerte

Une alerte, demandant aux habitants de l'archipel américain de se mettre immédiatement à l'abri en raison de l'approche d'un missile balistique, a été envoyée par erreur. Capture d'écran d'un smartphone ayant reçu l'alerte alerte au missile envoyée samedi 13 janvier 2018 aux habitants de l'île de Hawaï. (VALERIE BEYERS / REUTERS)

"MENACE DE MISSILE BALISTIQUE SUR HAWAÏ. METTEZ-VOUS IMMEDIATEMENT À L'ABRI. CE N'EST PAS UN EXERCICE." Une alerte a été envoyée par erreur, samedi 13 janvier, aux habitants de Hawaï pour les prévenir de l'arrivée imminente d'un missile balistique, une menace rapidement démentie par les autorités de l'archipel mais qui a semé le trouble et la confusion sur place.

Peu après 8 heures (heure locale), plusieurs personnes, notamment l'élue démocrate à la Chambre des représentants Tulsi Gabbard, ont annoncé – photo à l'appui – sur les réseaux sociaux avoir reçu une alerte sur leur téléphone, via le système Amber Alert qui dépend du ministère américain de la Justice.

HAWAII - THIS IS A FALSE ALARM. THERE IS NO INCOMING MISSILE TO HAWAII. I HAVE CONFIRMED WITH OFFICIALS THERE IS NO INCOMING MISSILE. pic.twitter.com/DxfTXIDOQs — Tulsi Gabbard (@TulsiGabbard) 13 janvier 2018

Mais le gouverneur de Hawaï, David Ige, et l'agence locale de gestion des événements d'urgence (EMA) ont chacun assuré, dans les minutes qui ont suivi, que cet Etat américain situé dans l'océan Pacifique n'était pas menacé par un missile balistique, dans un contexte géopolitique très tendu marqué par les menaces d'attaque nucléaire du régime nord-coréen contre des intérêts américains.

"Quelqu'un a appuyé sur le mauvais bouton"

Lors d'un point de presse, le gouverneur de Hawaï a indiqué que l'incident s'était produit lors de la relève d'une équipe de l'EMA. Alors que les employés s'installaient et suivaient la procédure habituelle pour vérifier que le système était opérationnel "quelqu'un a appuyé sur le mauvais bouton", a-t-il expliqué. "Il n'y a rien de plus important que de professionnaliser et de mettre des garde-fous à ce système", a-t-il ajouté.

Utilisé régulièrement aux Etats-Unis pour des alertes enlèvement, le système Amber est souvent critiqué pour son manque de fiabilité. "Le public doit avoir confiance dans notre système d'alerte d'urgence", a déclaré le gouverneur de Hawaï dans un communiqué, précisant qu'il ferait en sorte d'"empêcher que cela ne se reproduise".

De nombreux nternautes ont fait par de leur frayeur et de leur panique à la découverte de cette alerte qui a également était diffusée à la télévision et à la radio.

Holy hell this is terrifying.

This is the exact moment the Hawaii Emergency Alert System for the Ballistic Missile alert interrupted Hawaiian TV. #Hawaii #BallisticMissle #EAS pic.twitter.com/gzLCBgqHVG — Chris Strider (@stridinstrider) 13 janvier 2018

This was my phone when I woke up just now. I'm in Honolulu, #Hawaii and my family is on the North Shore. They were hiding in the garage. My mom and sister were crying. It was a false alarm, but betting a lot of people are shaken. @KPRC2 pic.twitter.com/m6EKxH3QqQ — Sara Donchey (@KPRC2Sara) 13 janvier 2018