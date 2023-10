Les Etats-Unis repoussent la menace de "shutdown" en adoptant une mesure de financement d'urgence de l'administration fédérale

La mesure a été votée au Sénat, trois heures seulement avant l'heure fatidique. Elle prévoit le financement de l'administration pendant 45 jours supplémentaires.

Coup de théâtre à Washington. Les Etats-Unis ont évité de justesse, samedi 30 septembre, la paralysie de leur administration fédérale, avec l'adoption par le Sénat, à trois heures seulement du "shutdown", d'une mesure d'urgence permettant de continuer temporairement son financement. Cette mesure adoptée par le Congrès américain prévoit que l'administration américaine continue d'être financée pendant 45 jours. Elle exclut cependant l'aide à l'Ukraine en guerre, comme cela était demandé par la Maison-Blanche.

Le vote de samedi est "une victoire pour le peuple américain, et une défaite totale des extrémistes de droite", s'est félicité le chef des démocrates à la Chambre des représentants, Hakeem Jeffries. A la dernière minute, la résolution a été proposée par le chef de file des républicains à la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, puis adoptée par la Chambre avec 335 oui (et 91 non). Au Sénat, il a ensuite obtenu une très large majorité de 88 oui, contre 9 non.

"Une crise inutile" évitée

Cette ultime tentative visait à éviter la paralysie de l'administration américaine, qui aurait mis des fonctionnaires au chômage technique et coupé l'aide alimentaire à certains bénéficiaires. Des centaines de milliers d'employés pour l'Etat ont donc retenu leur souffle à l'approche de l'échéance (minuit dans la nuit de samedi à dimanche), car aucune des deux chambres du Congrès n'avaient trouvé d'accord sur une loi de finances pour prolonger le budget de l'Etat fédéral.

"Ce soir, les majorités bipartisanes de la Chambre des représentants et du Sénat ont voté en faveur du maintien de l'ouverture du gouvernement, évitant ainsi une crise inutile qui aurait infligé des souffrances inutiles à des millions d'Américains qui travaillent dur", s'est félicité Joe Biden dans un communiqué. Mais il a immédiatement appelé le Congrès à approuver rapidement l'aide à l'Ukraine qui a été exclue de la mesure de financement d'urgence. "Je m'attends à ce que le président du Congrès respecte son engagement envers le peuple ukrainien", a déclaré le président américain, faisant référence à Kevin McCarthy.