Les Etats-Unis dénoncent une cyber-intrusion d'ampleur parrainée par la Chine

Les services américains ont mis en garde contre "un groupe" malveillant connu sous le nom de "Volt Typhoon".

Les Etats-Unis et leurs alliés occidentaux ont accusé mercredi 24 mai un "cyber-acteur" parrainé par la Chine d'avoir discrètement infiltré les "infrastructures critiques" américaines. Dans un avis conjoint, les autorités chargées de la cybersécurité aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Australie et en Nouvelle-Zélande ont mis en garde contre "un groupe" malveillant également connu sous le nom de "Volt Typhoon".

Dans un communiqué séparé, le groupe américain Microsoft a expliqué que Volt Typhoon est actif depuis la mi-2021 et qu'il a ciblé, entre autres, des infrastructures essentielles dans l'île de Guam, qui héberge une importante base militaire américaine dans l'océan Pacifique. Cette campagne risque de "perturber les infrastructures de communication essentielles entre les Etats-Unis et la région asiatique lors de crises futures", a averti Microsoft.

La campagne vise "les secteurs des communications, de l'industrie, des services publics, des transports, de la construction, de la marine, du gouvernement, des technologies de l'information et de l'éducation", a poursuivi le géant américain. D'après les agences de sécurité occidentales, ces attaques utilisent notamment la tactique dite "Living off the land", par laquelle l'agresseur utilise les caractéristiques et les outils du système qu'il cible pour s'introduire à l'intérieur sans laisser de traces.