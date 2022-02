Les confidences de Mark Ruskin, le caméléon franco-américain du FBI

Baron de la drogue un jour, marchand d’armes le lendemain. Pendant plus de 20 ans, l’agent spécial franco-américain Marc Ruskin a infiltré les plus grands groupes criminels des États-Unis. À l’époque, ce policier du FBI avait piégé l’un des plus importants trafiquants de fausse monnaie du pays après six mois d’infiltration. Il a utilisé une douzaine d’identités différentes, il n’a jamais été démasqué. Sauf ce jour-là, où dans un restaurant du Queens, il a bien failli mourir. Infiltré dans la Cosa Nostra, il éveille la suspicion d’un mafieux. "Il a passé la main dans mon dos pour voir si j’avais un micro", se souvient-il.

Décoré à maintes reprises

Lors de ses opérations à New York, l’agent du FBI rentrait toujours chez lui avec beaucoup de précautions, changeant de direction ou brusquement de vitesse sur l’autoroute. Né à Paris d’une mère française, Marc Ruskin a passé 27 ans au FBI. Retraité du service depuis 2012, il a été décoré à maintes reprises. Il est aujourd’hui marié et père de famille, il vient de publier ses mémoires où il raconte ses opérations. Pour lui, rien ne remplacera jamais l’infiltration. Le FBI recrute chaque année 600 nouveaux policiers, mais peu d’entre eux deviendront agent infiltré permanent.