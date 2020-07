Les autorités américaines accusent Pékin d'espionnage

Des véhicules de pompiers ont été dépêchés au consulat chinois à Houston, au Texas. Mais, une fois sur place, impossible, pour les secours, d'entrer sur le bâtiment. "Quand ils ont tenté de rentrer, on leur a refusé l'accès au bâtiment. Et nous ne pouvons pas entrer sans autorisation afin de respecter les accords internationaux", explique Ruy Lozano, chef adjoint des pompiers de Houston. Dans des poubelles, des documents auraient été brûlés par les autorités consulaires chinoises après l'annonce des États-Unis de la fermeture du consulat.

Menace de représailles de Pékin

Objectif, selon Washington : protéger la propriété intellectuelle américaine contre l'espionnage chinois. "Nous allons être très vigilants sur la façon dont le parti communiste chinois se comporte. Et s'il se comporte mal, nous allons prendre des mesures pour protéger les Américains, notre économie et nos emplois", affirme Mike Pompeo, secrétaire d'État américain. De son côté, Pékin qualifie cet acte de provocation et menace de représailles.