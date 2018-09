Lehman Brothers : le jour où la crise a commencé

Le 15 septembre 2008, il y a dix ans, la banque américaine Lehman Brothers se déclarait en faillite. Les salariés sont licenciés par milliers et les marchés s'effondrent. Ce jour-là, la planète financière panique. Dix ans plus tard, sur la 7e avenue, à l'emplacement de la banque, il n'y a plus de traces, car la banque a disparu, emportée par la crise des subprimes. Des crédits immobiliers toxiques ont provoqué la plus grande faillite de l'histoire américaine.

Personne ne s'attendait à ce séisme. Les 25 000 salariés viennent récupérer leurs affaires dès l'annonce de la liquidation. Le week-end précédent la faillite, le sort de Lehman Brothers se joue à la banque centrale américaine. Mais, après le ministre des Finances, les banquiers, à leur tour, refusent de lui verser de l'argent, après 48 heures de négociations.

Georges W. Bush intervient finalement et injecte 700 milliards de dollars

Tous les marchés paniquent et 700 milliards de dollars partent en fumée le jour même. "Je regarde les gens autour de moi et ce que je vois c'est l'anxiété et la peur. Tout le monde se débarrassait de ses actions", se rappelle Peter Tuchman, un trader. La méfiance se généralise et d'autres géants menacent de s'écrouler. Alors Georges W. Bush intervient finalement et injecte 700 milliards de dollars. Cette mesure passe mal, des manifestants protestent contre le plan de sauvetage des banques et contre les parachutes dorés faramineux que s'octroient les patrons des banques.

