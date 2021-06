Le street workout s'impose comme une alternative aux salles de sport

Le street workout, entraînement de rue en anglais est un mélange de musculation et de fitness. Cette discipline venue des Etats-Unis a permis aux sportifs amateurs et professionnels de continuer à entretenir leurs corps durant les confinements. Tout se passe dehors, en toute liberté et gratuitement dans des parcs en libre accès.

"C'est une alternative qui me paraît évidente à la salle de sport parce que ça compense pas mal d'exercices qu'on peut faire avec des poids" explique Maxime, 20 ans.

Des barres permettent en effet de s'entraîner et de se muscler en effectuant des tractions. Et avec un peu d'expérience, il est même possible d'aller encore plus loin. Après un an de pratique, Christophe est devenu un inconditionnel de la discipline. "J'essaie d'apprendre des figures et c'est plus fun".

Plus tendance que jamais

Plus fun mais aussi très tendance. Même les professionnels ont opté pour cette solution, certes contraints et forcés en raison des confinements. Mais ils ne le regrettent pas.

"C'est un joli bureau et pour les élèves c'est toujours agréable d'être hors d'un cadre fermé et de pouvoir profiter de l'air, du soleil et des petits oiseaux qui chantent" s'enthousiasme Sherley, coach sportive.

Un inconvénient : la météo

Cette discipline, est en effet, particulièrement appréciée lorsqu'il fait beau. Mais dans le cas contraire difficile de se motiver. Et c'est peut-être une chance pour les salles de sport qui rouvriront le 9 juin. Les clients qui se sont rabattus sur le street workout pendant les confinements préféreront peut-être retrouver le confort des clubs ou tout simplement allier les deux.