Le rappeur américain Mac Miller retrouvé mort chez lui à l'âge de 26 ans

Le jeune rappeur américain Mac Miller a été retrouvé mort chez lui, dans sa maison de San Fernando, en Californie, vendredi 7 septembre, rapportent des sources policières à plusieurs médias, dont The Hollywood Reporter. Agé de 26 ans, il aurait succombé à une overdose. Comme l'indiquent les sites TMZ et Variety, l'interprète de Donald Trump avait des problèmes de drogue et s'en était ouvert, notamment depuis sa rupture avec la chanteuse Ariana Grande en mai dernier.

Il avait été arrêté à cette période pour conduite en état d'ivresse, après un accident de la circulation.

Mac Miller, Malcolm James McCormick de son vrai nom, s'apprêtait à partir en tournée aux Etats-Unis après la sortie de son plus récent album, Swimming. Il devait commencer le 27 octobre à San Francisco. "Je veux juste partir en tournée, a-t-il tweeté jeudi. Le spectacle va être spécial tous les soirs. Je souhaite que cela commence demain."

Go get tickets for tour.



Thundercat

J.I.D.



I’m bringing a band.



The show is going to be special every night.



I wish it started tomorrow.



It starts October 27th.https://t.co/RGYZC5DTza