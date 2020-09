"Le pays n’a pas été aussi divisé depuis la guerre de Sécession" : 100e nuit de manifestation antiraciste à Portland aux États-Unis

Une nuit comme les autres depuis 100 jours dans la plus grande ville de l’Oregon où des milliers de personnes en majorité issues de la population blanche se sont rassemblées pour marcher contre les discriminations raciales et les brutalités policières.

Pour la 100e nuit, ils se sont donné rendez-vous dans un jardin public à l’est de Portland.

100e soirée de manifestation #BlackLivesMatter à Portland, Oregon. Pour l’instant, les protestataires sont rassemblés - dans le calme - dans un parc de la ville #PortlandProtests pic.twitter.com/GjTRh8Z7YW — Gregory Philipps (@gregphil) September 6, 2020

2 000 à 3 000 personnes ont marché vers l’un des commissariats de la ville pour dénoncer les violences policières à l’égard des Afro-Américains. "Sur mon T-shirt j’ai écrit : 'Je suis un habitant de Portland, un vétéran de la Marine et un père de famille'," décrit Jerry, croisé dans le cortège.

On est là pour dire que les vies noires comptent. Il y a cent jours, on a réalisé que les brutalités policières étaient hors de contrôle. On ne rentrera pas chez nous tant que nos frères et sœurs ne seront pas traités humainement.Jerry, un manifestantà franceinfo

Le cortège rassemble des militants Black lives matters, mais aussi des anarchistes, des radicaux. Beaucoup sont casqués et visiblement prêts à l’affrontement, pas avec les groupes armés d’extrême-droite qui ont manifesté plus tôt dans la journée mais bien avec les forces de l’ordre.

La police passe avec des haut-parleurs pour dire que le rassemblement est interdit. Stacy est venue de l’État voisin de Washington : "Je suis là parce que je crois que la situation va empirer, explique-t-elle. C’est très tendu. Certains historiens pensent que le pays n’a pas été aussi divisé depuis la guerre de Sécession".

La foule recule devant les premiers tirs de gaz lacrymogènes. Ce rassemblement est considéré comme une émeute, prévient la police. "Vous devez immédiatement quitter les lieux".

La 100e nuit de manifestations #BlackLivesMatter à Portland. Premiers affrontements, les manifestants tentent de marcher vers un poste de police de l’est de la ville. Et sont sèchement repoussés #PortlandProtests pic.twitter.com/7Ta080mKhR — Gregory Philipps (@gregphil) September 6, 2020

La foule s’éparpille en petits groupes, suivis par les hélicoptères de la police. Mais les manifestants ne se démobilisent pas.