La star américaine Robert Redford annonce sa retraite comme acteur

L'interprète d'"Out of Africa" ou des "Hommes du président" jouera une dernière fois dans un film qui sortira fin septembre aux Etats-Unis.

Sauf coup de théâtre, Robert Redford s'apprête à tirer sa révérence, du moins devant la caméra. La star américaine, âgé de 81 ans, jouera une dernière fois dans le film The Old Man and The Gun, qui sortira aux Etats-Unis le 28 septembre. "Il ne faut jamais dire jamais mais je suis arrivé à la conclusion que jouer la comédie était terminé pour moi et qu'il fallait prendre ma retraite car je fais ça depuis mes 21 ans", a-t-il annoncé au magazine Entertainment Weekly, le 6 août 2018.

Le scénario de ce dernier film l'a, dit-il, aidé à prendre sa décision. L'acteur y interprète le rôle de Forrest Tucker, un repris de justice de 70 ans, spécialiste des attaques de banque et des évasions de prison. "Pour moi, c'était un personnage formidable à interpréter à ce stade de ma carrière", explique-t-il, avant d'ajouter : "J'ai pensé, eh bien, que cela suffisait. Et pourquoi ne pas s'en aller sur un film très optimiste et positif ?" Sa retraite d'acteur concerne-t-elle aussi la réalisation ? "Nous verrons cela", répond celui qui a signé une dizaine de films.