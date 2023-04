La pilule abortive reste temporairement autorisée aux Etats-Unis, avec des restrictions

Pour y avoir cette pilule, il faudra dorénavant trois visites chez le médecin au cours de la période de prescription, qui sera limitée aux sept premières semaines de grossesse, contre dix auparavant.

Son autorisation avait été suspendue la semaine dernière. La pilule abortive reste temporairement autorisée aux Etats-Unis mais sous des conditions plus strictes qu'auparavant, selon un jugement rendu mercredi 12 avril, par une cour d'appel. Un panel de trois juges basés à La Nouvelle-Orléans a décidé, par deux voix contre une, de maintenir l'autorisation de la mifépristone (RU 486), avec des limites.

Pour y accéder, il faudra dorénavant trois visites chez le médecin au cours de la période de prescription, qui sera limitée aux sept premières semaines de grossesse, contre dix auparavant. La porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré jeudi que l'exécutif comptait bien "continuer à combattre devant les tribunaux". "Nous pensons que la loi est de notre côté, et nous obtiendrons gain de cause", a-t-elle ajouté.

Une autorisation de mise sur le marché retirée

Aux Etats-Unis, la méthode utilisant mifépristone et misoprostol est autorisée par l'Agence américaine des médicaments (FDA) depuis 2000. Elle représentait 53% des avortements aux Etats-Unis, en 2020, selon l'institut Guttmacher. C'est moins que dans certains pays européens, comme la France. Mais, le 8 avril, le juge Matthew Kacsmaryk, qui avait été nommé par l'ancien président Donald Trump, avait retiré son autorisation de mise sur le marché. Il avait prévu un délai d'une semaine avant que sa décision ne s'applique, afin de laisser le temps au gouvernement fédéral de faire appel.

La méthode autorisée aux Etats-Unis, comme dans de nombreux pays, emploie en fait deux médicaments. Le premier est la mifépristone (ou RU 486), qui permet de stopper le développement de la grossesse en agissant sur une hormone appelée progestérone. Le deuxième, le misoprostol, est pris entre un et deux jours plus tard, et déclenche les contractions et saignements.