La Chine veut concurrencer Hollywood avec Chinawood

Au bord de la mer Jaune, à Gingdao, ont été créés de véritables décors de films. C'est Chinawood, la cité orientale du cinéma, grande comme 500 terrains de football. Ses studios ont l'ambition d'être à la Chine ce qu'Hollywood est à l'Amérique. Les coûts de production sont compétitifs. Il y a des subventions pour attirer les grandes productions internationales. Beaucoup de films de science-fiction, dont raffole le public chinois, ont été tournés en intérieur. Ces studios ont coûté plus de six milliards d'euros. Le studio numéro 23 est le plus grand : 168 m de long sur 60 m de large et 22 m de hauteur.





Hôtels de luxe, école, hôpital, magasins...



Chinawood possède quatre hôtels cinq étoiles, un centre commercial, une école, un hôpital, mais depuis le Covid-19 il n'y a plus de productions internationales. Pourtant, tout le monde a de quoi s'occuper avec les films chinois. La Chine produit en moyenne quelque 400 films par an, mais Chinawood se positionne sur les films à gros budget, bourrés d'effets spéciaux, futuristes ou d'horreur. La Chine se veut le nouvel épicentre du cinéma mondial, mais à la différence d'Hollywood, ses productions peinent encore à s'exporter.