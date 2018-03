La chanteuse Katy Perry critiquée après avoir embrassé un candidat de la "Nouvelle Star" américaine sans son consentement

"J'étais un petit peu mal à l'aise", a commenté le candidat Benjamin Glaze, âgé de 19 ans.

"Est-ce que je l'aurais fait si elle m'avait demandé : 'Veux-tu m'embrasser ?' ? Non, j'aurais dit non." Un passage de l'émission "American Idol" – équivalent américain de "Nouvelle Star"–, diffusée dimanche 11 mars sur la chaîne américaine ABC, fait débat sur les réseaux sociaux, comme le rapporte le HuffPost. Alors qu'il était venu chanter, le jury a demandé à Benjamin Glaze, candidat âgé de 19 ans, s'il avait déjà embrassé une fille. "Non, je n'ai jamais eu de petite amie", a-t-il répondu.

La chanteuse Katy Perry, membre du jury, lui a donc demandé de s'approcher et lui a volé un baiser. "Il a embrassé Katy Perry et il a aimé ça", a ensuite écrit "American Idol" sur Instagram, en référence à la chanson I Kissed a Girl qui a fait connaître la chanteuse.

Mais il n'est pas certain qu'il ait apprécié, justement. "J'étais un petit peu mal à l'aise", a expliqué Benjamin Glaze au New York Times (en anglais). "Je sais que beaucoup de gars se réjouiraient. Mais moi, j'ai été élevé dans une famille conservatrice et je me suis senti mal à l'aise. Je voulais que mon premier baiser soit spécial", a-t-il encore réagi, ajoutant qu'il ne se sentait toutefois pas "harcelé".