L'Otan en état de "mort cérébrale" : "L'Otan est effectivement une alliance d'un autre temps", selon Adrien Quatennens

Adrien Quatennens, député La France insoumise du Nord, revient sur franceinfo sur les propos d'Emmanuel Macron, qui avait déclaré le 7 novembre que l'Otan était dans un état de "mort cérébrale".

"Ça fait longtemps que la France insoumise appelle à retrouver une forme d'indépendantisme en matière de géopolitique et dit qu'il faut rompre avec l'Otan", indique mardi 3 décembre sur franceinfo Adrien Quatennens, député La France insoumise du Nord. Le chef d'Etat avait déclaré le 7 novembre dans une interview dans la presse anglaise que l'Otan était dans un état de "mort cérébrale". Selon le député du Nord, Emmanuel Macron "approuve" donc la France insoumise.

L'Otan, effectivement, est une alliance d'un autre temps. La guerre froide est terminée. Donc, quel intérêt avons nous à être encore autant affilié aux Etats-Unis d'Amérique et à leur volonté parfois belliciste ?Adrien Quatennensà franceinfo

Adrien Quatennens a une ambition pour la France qui "doit être", selon lui, "à l'échelle internationale, une puissance médiatrice". "La paix, c'est une construction politique patiente, méthodique et pour pouvoir la construire, il faut une forme de multilatéralisme", a-t-il affirmé. "La France, poursuit-il, compte-tenu de ce qu'elle est, compte-tenu de la manière dont elle est observée à travers le monde, doit jouer à l'échelle internationale son rôle de puissance médiatrice."

Fervent défenseur du multiralisme, le député de la France Insoumise pense que l'ONU a encore un rôle à jouer : "Le seul organe dans lequel je me reconnais, dont nous reconnaissons qu'il devrait être réhabilité et renforcé, c'est bien évidemment l'Organisation des Nations unies", a-t-il dit. Les dirigeants des pays de l’Otan se réunissent mardi et mercredi en sommet près de Londres, pour le 70e anniversaire de l’alliance.