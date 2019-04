L'homme arrêté à la cathédrale de New York avec de l'essence projetait de partir à Rome

La police américaine commence à y voir un peu plus clair sur le profil de l'individu arrêté dans la cathédrale Saint-Patrick de New York, mercredi 17 avril, muni de deux bidons d'essence, deux bouteilles de liquide pour briquets et deux allume-gaz. Il s'agit d'un homme de 37 ans, qui enseigne la philosophie à mi-temps pour l'université de Lehman.

Autre détail : il avait acheté un billet d'avion pour Rome, dont le départ était prévu jeudi après-midi. Mais "il semble qu'il n'y ait aucune connexion avec un groupe terroriste ou aucune intention liée au terrorisme", a déclaré le commissaire adjoint de la police new-yorkaise, John Miller. Selon lui, les images des caméras de surveillance montrent que le suspect a tourné autour de la cathédrale dans sa camionnette pendant plus d'une heure, avant de se garer à proximité du bâtiment. Il a ensuite marché dans les environs avant de revenir prendre les bidons d'essence dans son véhicule.

Around 7:55pm, a man walked into St. Patrick’s Cathedral in Manhattan with gas cans and lighter fluid, and was subsequently apprehended by @NYPDCT without incident. We thank our partners for their help, and remember - if you see something, say something. pic.twitter.com/qEbmklnqzQ