Un homme arrêté à la cathédrale de New York avec des bidons d'essence

La police ignore encore ses motivations. Un homme a été arrêté après avoir pénétré dans la cathédrale Saint-Patrick de New York (Etats-Unis) avec deux bidons d'essence, deux bouteilles de liquide pour briquets et deux allume-gaz, annonce la police, jeudi 18 avril. Un agent de sécurité lui a d'abord demandé où il allait en le prévenant qu'il ne pouvait pas entrer dans la cathédrale avec ces objets. "A ce moment-là, de l'essence a apparemment coulé par terre alors qu'il se retournait", a précisé le commissaire adjoint John Miller, lors d'une conférence de presse.

Alertés, des agents du bureau de la lutte contre le terrorisme de la police new-yorkaise l'ont rattrapé et arrêté après un interrogatoire. Le suspect a affirmé qu'il avait simplement pris un raccourci par le bâtiment pour se rendre à Madison Avenue, après être tombé en panne d'essence avec sa voiture. Ses réponses étaient toutefois "incohérentes et évasives", selon le commissaire adjoint. La police, d'ailleurs, a inspecté son véhicule et celui-ci ne "manquait pas d'essence".

Around 7:55pm, a man walked into St. Patrick’s Cathedral in Manhattan with gas cans and lighter fluid, and was subsequently apprehended by @NYPDCT without incident. We thank our partners for their help, and remember - if you see something, say something. pic.twitter.com/qEbmklnqzQ