L'entreprise SpaceX, propriété d'Elon Musk, attaquée en justice par les créateurs du jeu de société "Cards Against Humanity"

Une rencontre inattendue entre deux habitués de la provoc. L'entreprise aérospatiale SpaceX, propriété du milliardaire soutien de l'extrême droite américaine Elon Musk, est attaquée en justice depuis jeudi 19 septembre par les créateurs du jeu de société "Cards Against Humanity". Le lien entre ces deux univers si éloignés ? Les créateurs du jeu accusent SpaceX d'avoir exploité illégalement un terrain leur appartenant, à la frontière entre le Texas et le Mexique.

"SpaceX d'Elon Musk construisait un truc spatial à proximité et ils se sont dit qu'ils pouvaient déverser leur merde sur notre magnifique terrain sans demander", expliquent les créateurs du jeu, sur un site web créé pour accompagner leur plainte. "Après que nous les avons chopé, SpaceX nous a donné un ultimatum de 12 heures pour accepter une offre dérisoire de moins de la moitié de la valeur de notre terrain", ajoutent-ils. Les créateurs ont décliné l'offre et saisi la justice du Texas pour réclamer 15 millions de dollars à la société du milliardaire, qui aurait entreposé "des graviers, des tracteurs et des déchets de l'espace" sur cette parcelle.

Un terrain acheté pour bloquer le "mur" promis par Donald Trump

Le terrain en question avait été acheté par "Cards Against Humanity" en 2017 grâce aux dons de 150 000 personnes, pour y empêcher la construction du mur antimigrants promis par Donald Trump. L'objectif était de "protéger une parcelle de terre vierge à la frontière entre les États-Unis et le Mexique contre le mur très stupide du milliardaire raciste Donald Trump. Malheureusement, un milliardaire encore plus riche et raciste – Elon Musk – s'est faufilé dans notre dos et a complètement bousillé cette terre", précisent les propriétaires du terrain.

Les créateurs du jeu assurent que s'ils obtiennent gain de cause, les soutiens de la campagne de financement participatif de 2017 recevront jusqu'à 100 dollars chacun. Contacté par l'AFP, SpaceX n'a pas répondu dans l'immédiat. Le milliardaire patron du réseau X, connu pour sa tendance à partager ses pensées (et des fake news) sur les réseaux, n'a pas officiellement réagi à l'heure de l'écriture de cet article.