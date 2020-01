L'acteur du "Joker", Joaquin Phoenix, a été arrêté à Washington lors d'une manifestation pour le climat

Le police arrête le Joker. Vendredi 10 janvier, l'acteur du célèbre film, Joaquin Phoenix, a été interpellé par la police sur les marches du Capitole à Washington, rapporte le Huffpost. Il participait à une manifestation pour le climat, organisée chaque vendredi par l'actrice et militante Jane Fonda, qui avait elle aussi été arrêtée à plusieurs reprises, dans les mois précédents.

Joaquin Phoenix: "I struggle so much with what I can do [to combat climate change] at times. There are things that I can't avoid -- I flew a plane out here today, or last night rather. But one thing that I can do is change my eating habits." pic.twitter.com/RaZILYq0La