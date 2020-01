Kobe Bryant, le parcours d'une légende

Les hommages à Kobe Bryant se multiplient aux États-Unis, après le décès dimanche 26 janvier de la légende du basket-ball dans un crash d'hélicoptère en Californie. Son visage est affiché à Times Square à New York ou encore sur le mur du stade des Lakers, l'équipe de Los Angeles au sein de laquelle il a évolué tout au long de sa carrière.

Celui qu'on surnommait Black Mamba a marqué toute une période de la NBA. Entré en 1996 chez les Lakers, il ne prendra sa retraite qu'en 2016. Avec eux, il a gagné cinq titres de NBA. Kobe Bryant portait le numéro 24, qui a été retiré depuis son départ du club.

Kobe Bryant a également été médaillé olympique en 2008 et 2012. Il fait partie du cercle fermé des basketteurs qui ont marqué plus de 30 000 points en carrière NBA. En plus de son palmarès sportif, Kobe Bryant, mort à 41 ans, avait su faire fructifier son image grâce à de nombreux partenariats commerciaux. Sa fortune personnelle est estimée à plus de 630 millions d'euros.

