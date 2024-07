Présidentielle américaine : une campagne historique

Joe Biden se résigne et désigne Kamala Harris pour affronter Donald Trump lors de la présidentielle du 5 novembre.

C’est une semaine inédite pour une campagne déjà historique. Le 13 juillet dernier, Donald Trump est touché par une balle en plein meeting. Trois jours plus tard, il apparaît à la convention républicaine le poing levé et est acclamé par la foule. Le candidat à la Maison-Blanche finit par prendre la parole jeudi et raconte la tentative d’assassinat qui le visait. Les rebondissements s’enchaînent aussi côté démocrate.

Placé à l’isolement



Interrogé sur son état de santé qui inquiète son camp, Joe Biden évoque pour la première fois les raisons qui le pousseraient à jeter l’éponge. "Si j’avais un problème médical qui apparaissait, si des médecins venaient me voir et me disaient : 'Vous avez tel problème'", liste-t-il. Alors qu’il est en campagne dans le Nevada, Joe Biden est testé positif au Covid-19 et placé à l’isolement. Une dernière annonce qui précipite son abandon.