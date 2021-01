Patrimoine : Joe Biden a prêté serment sur une bible de Douai

Joe Biden tenait à prêter serment sur une bible particulière : une bible de Douai, présente dans sa famille depuis cent vingt-sept ans. Elle porte le nom de la ville du nord de la France dans laquelle elle a été fabriquée. La bibliothèque de Douai (Nord) en conserve d’ailleurs une version originale. Les 3 000 pages ont été imprimées entre 1582 et 1610, c’est la première bible catholique écrite en anglais. "Ils devaient assembler à la main chaque caractère de plomb", précise Jean Vilbas, conservateur de la bibliothèque.



Liens franco-britanniques

À la Renaissance, les catholiques anglais sont persécutés dans leur royaume. Ils traversent alors la Manche et s’exilent sur le continent, à Douai. "C’était une ville où il y avait déjà un rayonnement particulier, parce qu’il y avait l’université", éclaire Marie Delecambre, présidente de l’association William Allen. Le cardinal décide alors de créer un séminaire anglais pour former des prêtres "qui pourraient retourner en Angleterre et prêcher la bonne parole". Joe Biden est seulement le deuxième président américain catholique de l’histoire, après John Fitzgerald Kennedy, qui en 1961 avait lui aussi prêté serment sur une bible de Douai.

