Joe Biden invite les dirigeants mondiaux à un "sommet pour la démocratie" virtuel en décembre

Le président américain Joe Biden va réunir les 9 et 10 décembre, en virtuel, un "sommet pour la démocratie" auquel seront conviés des chefs d'Etat et de gouvernement et des membres de la société civile, selon un communiqué (en anglais) de la Maison Blanche mercredi. Ce sommet doit permettre aux différents acteurs présents de "parler de manière franche des défis auxquels est confrontée la démocratie" dans le monde.

Trois objectifs ont été fixés par le président américain : "lutter contre l'autoritarisme, combattre la corruption, et promouvoir le respect des droits humains". Joe Biden entend par la suite réunir à nouveau les mêmes participants dans un an, mais cette fois en personne.

"Le défi de notre temps est de montrer que les démocraties sont en mesure d'améliorer les vies de leurs propres citoyens et de répondre aux grands problèmes du monde", explique notamment la Maison Blanche dans son communiqué. Le chef d'Etat américain n'a pas donné de détails sur la liste des pays invités à ce sommet qui se présente, sans le dire, comme une alternative à celui du G20 et comme un défi lancé à Pékin. Les pays membres du G20 doivent se réunir fin octobre à Rome (Italie).