Guerre en Ukraine : le président américain réactive une loi d'assistance militaire datant de la Seconde Guerre mondiale

Un dispositif de Franklin D. Roosevelt réactivé. Le président des Etats-Unis, Joe Biden, a signé, lundi 9 mai, une loi permettant d'accélérer l'envoi à l'Ukraine d'équipement militaire. "Les Ukrainiens se battent tous les jours pour leurs vies", a-t-il déclaré aux journalistes présents dans le Bureau ovale. "Ce combat coûte cher, mais céder face à l'agression serait encore plus coûteux", a-t-il ajouté.

Le "Ukraine Democracy Defense Lend-Lease Act", ou loi de prêt-bail, est basé sur un programme de la Seconde Guerre mondiale destiné à aider l'Europe à résister à Hitler. L'exécutif américain signale par ailleurs que la loi été promulguée alors que la Russie marque lundi l'anniversaire de la victoire de 1945 sur l'Allemagne nazie.

Ainsi, le président américain, avec ce texte qui rappelle une contribution décisive des Etats-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, envoie une réponse symbolique forte à son homologue russe. Franklin D. Roosevelt avait déclenché en 1941, avant que les Américains n'entrent officiellement dans le conflit au mois de décembre, un programme de prêt-bail donnant au président des Etats-Unis des pouvoirs étendus pour soutenir l'effort de guerre en Europe.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a vu dans cette signature une "étape historique". "Je suis convaincu que nous allons à nouveau gagner ensemble. Et nous allons défendre la démocratie en Ukraine. Et en Europe. Comme il y a 77 ans", a-t-il écrit sur Twitter.

Grateful to @POTUS and people for supporting in the fight for our freedom and future. Today's signing of the law on Lend-Lease is a historic step. I am convinced that we will win together again. And we will defend democracy in Ukraine. And in Europe. Like 77 years ago.