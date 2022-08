États-Unis : le plan Biden de 430 milliards de dollars approuvé par le Sénat

Un tonnerre d’applaudissements et une explosion de joie des démocrates. Le Sénat américain a adopté le grand plan de Joe Biden : 430 milliards de dollars, soit le plus grand investissement jamais engagé aux États-Unis pour le climat et la santé. Et ce, après dix-huit mois de négociations ardues et une nuit de débats. Les démocrates ont approuvé ce plan qui vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % d’ici à 2030.

Vote final à la Chambre des représentants

Des crédits d’impôts pour les voitures électriques et des mesures de lutte contre les inondations meurtrières et les incendies ravageurs sont aussi prévus. Le texte entend également s’attaquer au prix de certains médicaments, comme l’insuline. Face à une inflation qui bat des records, Joe Biden est accusé de jeter de l’huile sur le feu par Donald Trump. Avant d’être promulgué, le texte retournera pour un vote final à la Chambre des représentants, où les démocrates disposent d’une courte majorité.