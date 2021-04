États-Unis : Joe Biden va augmenter l'impôt des plus riches

Joe Biden veut s'attaquer à l'impôt. Le président démocrate veut faire passer deux mesures : augmenter l'impôt sur les hauts revenus de 37 à 39,6% pour les foyers américains gagnants plus de 27 000 euros par mois. Il souhaite également doubler l'impôt sur les plus-values, comme les revenus des actions, de 20 à 39,6% pour les foyers gagnant plus de 68 000 euros par mois. Une augmentation qui ne concernerait que 0,3% des Américains les plus riches et permettrait de financer les infrastructures publiques et l'éducation.

54% d'opinion favorable pour Joe Biden

Selon Nicolas Véron, économiste français installé aux États-Unis, doubler l'impôt des plus-values est un tournant pour l'Amérique : "Ce que Biden fait est assez fort, il le fait montant à un niveau qui est sans précédent depuis plus d'un siècle". Sur les plateaux de télévision, les républicains et anciens soutiens de Trump s'étranglent et accuse une politique "socialiste". "En redistribuant mieux les richesses, Joe Biden veut faire revenir l'État providence aux États-Unis", rapporte le journaliste pour France Télévisions, Loïc de la Mornais en duplex depuis Washington lundi 26 avril. "Les Américains semblent plutôt d'accord, à 54% d'opinion favorable, Joe Biden fait mieux que son prédécesseur Donald Trump, à la même époque."