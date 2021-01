Etats-Unis : Joe Biden fait ses adieux au Delaware avant de partir pour la Maison blanche

Un dernier discours. Le président élu américain, Joe Biden, a fait ses adieux au Delaware mardi 19 janvier, lors d'une cérémonie chargée d'émotion, durant laquelle il est revenu sur son parcours, qui l'a mené jusqu'à la Maison blanche. Joe Biden a remercié ses amis et sa famille, qui s'étaient rassemblés une dernière fois avant sa prise de fonction. "Lorsque je mourrai, 'Delaware' sera gravé dans mon cœur", a-t-il déclaré, au bord des larmes.

"Je sais que ces jours sont sombres, mais il y a toujours de la lumière. C'est ce que cet Etat m'a appris", a-t-il ajouté.

"Je suis extrêmement fier de devenir votre président"

Joe Biden a été sénateur du Delaware pendant plus de trente ans et s'est présenté à l'élection présidentielle deux fois avant d'être élu à la présidence à sa troisième tentative. "Ne me dites pas que les choses ne peuvent pas changer. Elles le peuvent et elles le font", a affirmé Joe Biden. "Je suis extrêmement fier de devenir votre président, et votre commandant en chef."

Après la cérémonie, Joe Biden s'est envolé vers Washington où il a fait une apparition au Lincoln Memorial pour participer à une commémoration pour les 400 000 victimes du Covid-19. "Pour guérir, nous devons nous souvenir. Il est difficile parfois de se souvenir mais c'est ainsi que nous guérissons", a-t-il déclaré. "Voilà pourquoi nous sommes là aujourd'hui", a-t-il ajouté devant 400 lumières brillant en hommage aux victimes, autour du grand bassin de la vaste esplanade du "National Mall".

Joe Biden passera la nuit à Blair House, résidence officielle des invités du président, avant de prêter serment mercredi midi (18 heures, heure française) et de s'installer à la Maison blanche.