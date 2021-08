États-Unis : des millions de personnes menacées d’expulsion

L’inquiétude grandit pour une partie de la population aux États-Unis. Des millions de personnes pourraient être prochainement expulsées. Cela s’explique par la fin d’un moratoire sur les expulsions pour les loyers impayés qui avait été mis en place en raison de la pandémie de Covid-19. "Un moratoire qui était renouvelé par décret présidentiel de Joe Biden", rappelle le journaliste de France Télévisions Loïc de La Mornais en duplex depuis Washington dans le 23 heures de Franceinfo dimanche 1er août.

3,6 millions de familles américaines concernées

Le moratoire n’a pas été transformé en loi par le Parlement et le Congrès américain. "Tous les élus républicains ont voté contre et aussi quelques élus démocrates qui ne sont pas en faveur de ce type de mesure", rapporte Loïc de La Mornais. Il souligne qu’à partir du lundi 2 août, ce sont "près de 3,6 millions de familles américaines qui risquent d’être expulsées". "Ici, on est aux États-Unis, rien à voir avec la France où il y a des protections pour les locataires. Ici, si vous ne payez pas votre loyer, vous êtes expulsés souvent en quelques jours par la police", indique le journaliste.