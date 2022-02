Crise en Ukraine : Joe Biden promet de lourdes sanctions financières contre la Russie

L’Ukraine s’attend désormais à une escalade militaire imminente et se prépare au combat. Les troupes russes autorisées à se déployer se font encore discrètes mais les États-Unis parlent déjà "d’invasion" et promettent des lourdes sanctions financières.

C’est par un dialogue à distance que se joue l’avenir de l’Ukraine. Entre la Russie et les États-Unis, comme au temps de la guerre froide, chacun avance ses pions sans vouloir aller au conflit ouvert. Le président américain, Joe Biden, dénonce une invasion russe et menace de "sanctions bien au-delà des mesures que nous et nos alliés avons appliqué en 2014. Il est encore temps d’éviter le scénario du pire qui infligera d’énormes souffrances à des millions de personnes", a-t-il déclaré.

Les bombardements redoublent dans le Donbass

Quelques heures plus tard, le président russe Vladimir Poutine, répond. "Notre pays est toujours ouvert à un dialogue direct et honnête pour trouver des solutions diplomatiques aux problèmes les plus complexes", affirme-t-il. Cependant, Vladimir Poutine assure aussitôt que la sécurité de ses citoyens est non négociable. Dans le Donbass, les bombardements redoublent. Les habitants se réfugient dans les sous-sols.