Joe Biden souhaite tourner la page Trump avec 17 mesures à effet immédiat

“Joe Biden prend la tête d’un pays extrêmement divisé, il veut donc faire ses preuves vite”, explique mercredi 20 janvier la journaliste Emmanuelle Lagarde, envoyée spéciale à Washington pour France 3. Pour ce faire, le nouveau président des Etats-Unis a pris 17 mesures à effet immédiat, avec en priorité la lutte contre la Covid-19.



100 millions de vaccins

Le changement de cap est clair. “Un décret signé cet après-midi va rendre le masque obligatoire dans tous les bâtiments fédéraux”, poursuit la journaliste. Joe Biden prévoit également que 100 millions de vaccins soient administrés dans les 100 premiers jours de son mandat. Le deuxième volet est économique avec un grand plan de relance et des mesures destinées aux plus démunis.

Plus généralement, “Joe Biden veut marquer sa différence avec Donald Trump”, relève la journaliste en duplex, avec “des actes forts” comme le retour des Etats-Unis dans l’accord de Paris sur le climat et l’arrêt de la construction du mur entre le Mexique et les Etats-Unis.

Le JT

Les autres sujets du JT