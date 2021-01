"Welcome back !" : Emmanuel Macron salue la décision de Joe Biden de revenir dans l'accord de Paris

"Welcome back !" Emmanuel Macron a félicité, mercredi 20 janvier, le nouveau président américain, Joe Biden, et salué sa décision de revenir dans l'accord de Paris, quitté par les Etats-Unis sur décision de Donald Trump. "A Joe Biden et Kamala Harris, mes meilleurs vœux en ce jour historique pour le peuple américain", écrit le chef de l'Etat. "C'est tous ensemble que nous pourrons réussir à relever les défis de notre temps. C'est tous ensemble que nous pourrons changer la donne climatique en agissant pour notre planète", a ajouté le chef de l'Etat.

To @JoeBiden and @KamalaHarris.

Best wishes on this most significant day for the American people!

We are together.

We will be stronger to face the challenges of our time. Stronger to build our future. Stronger to protect our planet. Welcome back to the Paris Agreement!