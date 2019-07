"J'ai cuisiné des hamburgers" : le fils de Jaïr Bolsonaro se dit prêt à être ambassadeur aux Etats-Unis

Actuellement député, Eduardo Bolsonaro rêve de déménager à Washington. C'est la plus importante mission diplomatique brésilienne.

Pour défendre sa candidature comme ambassadeur à Washington, Eduardo Bolsonaro n'hésite pas à vanté son parcours. Le député brésilien a par exemple raconté ses expériences de jeunesse au pays de l'Oncle Sam, vendredi 12 juillet. "J'ai déjà participé à des échanges, j'ai déjà cuisiné des hamburgers" aux Etats-Unis, a déclaré le fils du président à des journalistes.

Diplômé en droit, Eduardo Bolsonaro a en effet participé en 2004-2005 aux Etats-Unis à un programme d'échange baptisé "Work experience", selon son curriculum vitae visible sur le site internet de la Chambre des députés.

Le député, qui assure un rôle actif d'intermédiaire entre le gouvernement de son père et les représentants de la frange néoconservatrice mondiale, avait révélé en mars sur Twitter qu'il avait travaillé pendant sa jeunesse "à faire la plonge avec des Mexicains et des Péruviens dans une cuisine cernée de neige dans le Maine et le Colorado".

"Un ami des enfants de Donald Trump

Son père a évoqué pour la première fois, jeudi, la possibilité de nommer son fils à Washington, la plus importante mission diplomatique brésilienne. Eduardo "est un ami des enfants de (Donald) Trump, parle anglais, espagnol, a une très large expérience dans le monde. A mon avis, il peut être la bonne personne et pourrait parfaitement s'occuper du travail à Washington", a déclaré le président. Il n'a pas fait cette annonce au hasard : elle a eu lieu au lendemain des 35 ans. C'est l'âge minimum requis pour être ambassadeur du Brésil à l'étranger.

L'éventualité d'une telle nomination a suscité la polémique dans les cercles diplomatiques et dans les médias, Jair Bolsonaro étant accusé de "népotisme". Eduardo Bolsonaro a été le seul représentant brésilien à participer en mars avec son père à une rencontre privée avec Donald Trump dans le Bureau ovale, alors même que le ministre brésilien des Affaires étrangères faisait également partie du voyage.