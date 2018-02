Ingérence russe aux États-Unis : l'étau se resserre sur Donald Trump

Un immeuble anodin à Saint-Pétersbourg, en Russie. Derrière ses murs, selon des enquêteurs américains, une armée de l'ombre œuvrait sur internet. Des spécialistes de la propagande qui auraient pu influencer l'élection présidentielle américaine. Le directeur de cette agence, un proche de Vladimir Poutine, fait partie des 13 ressortissants russes poursuivis aujourd'hui par la justice américaine pour complot en vue de tromper les États-Unis.

Dénigrer systématiquement Hillary Clinton

C'est l'une des conséquences de l'enquête menée, tambours battants, par le procureur spécial Robert Mueller. Le magistrat tente de répondre à cette question : la Russie a-t-elle agi concrètement pour favoriser l'élection de Donald Trump ? Cette fois-ci, il ne s'agit pas de contacts entre l'équipe du président américain et des Russes, ni de piratage, mais d'une action de grande envergure via les réseaux sociaux. Objectif : dénigrer systématiquement Hillary Clinton, et même susciter des rassemblements en faveur de Donald Trump. Donald Trump a réagi rapidement pour s'innocenter en signalant que les résultats de l'élection n'avaient pas été altérés.

