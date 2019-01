VIDEO. "Je serai avec vous jusqu'à ce que vous soyez indemnisés" : aux États-Unis, la militante Erin Brockovich défend les sinistrés des incendies en Californie

Erin Brockovich est une activiste américaine, militante de l’environnement, mondialement connue depuis le film de Soderbergh sorti en 2000. Son personnage avait été interprété par Julia Roberts, inoubliable dans ce rôle. La vraie Erin Brockovich reste une femme engagée, elle défend aujourd’hui les sinistrés de Paradise, cette petite ville de Californie ravagée par les flammes début novembre. L’incendie Camp Fire avait fait 86 morts et dévasté 14 000 maisons. Défendre ces habitants et faire condamner la compagnie d’électricité qui est, selon elle, à l’origine de cette catastrophe, c’est le nouveau combat d’Erin Brockovich.

Erin Brockovich, militante qui combat les grosses sociétés polluantes, est venue soutenir les habitants sinistrés par les incendies de novembre 2018. (GRÉGORY PHILIPPS / RADIO FRANCE)

Dans cette salle, à Chico, en Californie du Nord, mardi 22 janvier, il y a 250 à 300 sinistrés. En novembre 2018, le feu a été si rapide à Paradise que la plupart de ces gens ont tout perdu. Erin Brockovich monte sur la scène. En quelques secondes, avec une plaisanterie sans doute pas très neuve, elle met tout le monde dans sa poche : "J’allais vous faire la blague : Désolée je ne suis pas Julia Roberts ! Mais bon… Je n’ai pas vraiment envie de plaisanter."

Puis Erin Brockovich raconte son histoire. Comment, dans les années 90, elle est partie en guerre contre la compagnie PG&E qui avait déversé des produits toxiques dans l’eau potable de la petite ville de Hinkley et comment elle est parvenue à faire condamner l’entreprise à verser 333 millions de dollars aux familles des victimes. C’est cette même compagnie d’électricité qu’elle retrouve à Paradise, fortement soupçonnée d’avoir été au départ de l’incendie le plus meurtrier de l’histoire de la Californie. "On sera avec vous jusqu’à la fin, jusqu’à ce que vous soyez indemnisés", promet l'activiste et militante américaine.

Plus de deux mois et demi après le drame, Paradise est encore un champ de ruines et de cendres. (GRÉGORY PHILIPPS / RADIO FRANCE)

Aujourd’hui, PG&E envisage de se déclarer en faillite pour éviter des prochaines poursuites : "Je suis dégoûtée par tout ce que cette entreprise a pu faire à tellement de gens. Je n’oublierai jamais ce qui s’est passé à Hinkley, les gens empoisonnés. Ils étaient ma famille et mes amis. Certains sont morts. Je n’oublierai jamais les gens qui sont morts à San Bruno en 2017."

Je n’oublierai pas ce que vous avez dû traverser. Pour cette raison, je vous jure que je vais les emmerder jusqu’au bout. Erin Brockovich à franceinfo

Dans la salle, ces rescapés semblent convaincus par le charisme et les mots de Brockovich : "On vient de revoir son film, dit Debbie, je ne sais même pas combien de fois on l’a vu ! Elle est géniale. L’avoir ici avec nous, ça veut dire beaucoup. Parce qu’on sait qu’elle s’intéresse à nous." David ajoute : "Vous savez, des gens vivent encore sous des tentes, ou à l’hôtel. Un tsunami, vous ne pouvez poursuivre personne. Des inondations, pareil. Mais là, on nous parle de pylônes électriques qui ont presque 100 ans, ça suffit, il faut arrêter ça."

Erin s’intéresse aux gens, je le vois. Ce n’est pas juste du blabla. David, un sinistré à franceinfo

À la fin de la réunion, on est frappé par la disponibilité de Brockovich qui passe près de deux heures à répondre individuellement à chacune de ces personnes : "Ils sont mon inspiration. Après toutes les épreuves qu’ils ont traversées, ils ont le courage et la force de venir à cette réunion. Ils vont devoir batailler longtemps, mais je vais les accompagner. Je suis déjà passée par là. Je vais essayer de leur donner des conseils, de l’affection, de l’espoir, de la combativité. Tout ce que je peux partager avec eux. C’est cela que je dois faire."

À Paradise, Erin Brokovich a rejoint l’équipe d’un avocat local, Joe Earley, qui a perdu sa maison et son cabinet dans l’incendie. Tous les deux, avec leurs collaborateurs, cherchent maintenant à convaincre un maximum d’habitants de porter plainte avec eux contre PG&E : "Elle a une connaissance très très profonde de tout ce qui touche à cette compagnie. Elle a vu et vu encore ce qu’ils étaient capable de faire, précise Earley. Moi je n’ai pas cette compétence et personne à Paradise ne l’a."

Oui je la considère comme une héroïne américaine, évidemment ! Joe, avocat à franceinfo

Plus de deux mois et demi après le drame, Paradise est encore un champ de ruines et de cendres, dans lequel les habitants cherchent encore dans les débris calcinés quelques traces de leur vie passée. À ceux qui ont perdu un proche, une maison et tous ses souvenirs, Erin Brokovich promet que les responsables devront payer.