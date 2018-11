VIDEO. "Allons-nous-en d'ici !" : en Californie, les habitants filment leur fuite au cœur des incendies

Ils sont sans voix devant le spectacle qui se déroule à quelques mètres à peine. Des centaines d'habitants de Californie (Etats-Unis) ont filmé leur départ. A cause des incendies qui ravagent l'Etat depuis plusieurs jours, ils ont été contraints de prendre leur voiture et de laisser derrière eux maisons et affaires. Ils ont ensuite diffusé des vidéos sur les réseaux sociaux.

"Nous sommes presque morts"

"Toute la ville est en feu en ce moment", constate Artemio Silva Jr, un habitant de Paradise, sur Facebook. Dans la même ville, Forrest Glenn témoigne sur Twitter : "Nous sommes presque morts", a-t-il écrit.