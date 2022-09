Sous une chaleur écrasante, la Californie suffoque. Étouffée entre des incendies dévastateurs et une vague caniculaire qui tutoie des records : 52 °C dans la Vallée de la Mort. Dans le sud de l'État, des températures XXL. "Au Nevada, en Californie, c'est terrible. Je ne sais pas ce qui se passe avec cette vague de chaleur, elle nous tombe dessus", témoigne un habitant. La ville de Los Angeles a dû ouvrir des salles plus fraîches, refuge pour les habitants, où la climatisation tourne à plein régime.



100 % d'énergie verte d'ici 2045

Le problème pour la Californie, c'est qu'elle ne peut plus faire face à cette surconsommation d'électricité à cause d'infrastructures vétustes et de générateurs hors service. Les Californiens ont reçu l'ordre de réduire la climatisation et la recharge de leurs voitures électriques. Le paradoxe, c'est que la Californie a décidé de passer au tout-électrique pour la voiture d'ici 2035, un casse-tête. En misant sur 100 % d'énergie verte d'ici 2045, la Californie est pionnière dans la lutte contre le réchauffement climatique sans savoir si sa production sera suffisante pour lutter contre des vagues de chaleur de plus en plus fréquentes.