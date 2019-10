La Californie ravagée par de violents incendies

Dans la nuit noire, les flammes s'étendent sur plusieurs dizaines de mètres. Le jour n'est pourtant pas levé à Santa-Clarita (Californie). Réveillée au petit matin, une habitante doit quitter son domicile. "Je me suis réveillée parce qu'on dormait les fenêtres ouvertes et j'ai vu la lueur du feu. Je me suis dit : 'Oh mon dieu, il faut qu'on aille voir ce qui se passe' et tout le monde dormait, personne n'était au courant. Il n'y a pas eu d'alerte, mon téléphone ne fonctionnait pas", raconte-t-elle.

1 700 hectares partis en fumée

Le feu s'est ensuite déplacé sur l'autoroute 14 qui mène au sud de l'État. Plusieurs habitations sont menacées, alors que les vents et les températures élevées ont nourri les flammes et rendent compliquée la tâche des pompiers. "Tick Fire", comme il est surnommé, a déjà ravagé plus de 1 700 hectares. Au nord, de nombreuses habitations ont été détruites et l'électricité a été coupée. 86 personnes étaient mortes en Californie l'année dernière.

