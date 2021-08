Incendies : la Californie ravagée par un gigantesque incendie

Une cheminée encore debout est l’unique vestige d’une maison ravagée par le Dixie Fire, en Californie (États-Unis). Des arbres et des voitures calcinées s’étendent à perte de vue. Le paysage est apocalyptique. Il ne reste quasiment rien à sauver dans les deux villes déjà dévorées par les flammes. Alors, les pompiers concentrent désormais leurs efforts autour du lac Almanor, pour défendre la ville de Chester, encerclée par l’incendie.

“On sera bien obligé de partir”

Les habitants ont reçu l’ordre d’évacuer et certains quittent leur maison avec le sentiment qu’ils ne la reverront jamais. “Ça va aller, on récupère les jouets et tout, mais, bon, il y a les souvenirs”, commente une femme. Les policiers font du porte-à-porte pour déloger les habitants récalcitrants. “On sera bien obligé de partir, parce que le feu est devenu incontrôlable”, se résigne une dame âgée. “Moi, j’ai fait partir mes enfants, mais je vais essayer de rester pour protéger ma maison”, espère un homme, dimanche 8 août.